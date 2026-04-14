«Валдаи» начнут ходить из Нижнего до Городца, Макарьева и Балахны в июне

Маршрут до Городца будет обслуживаться несколькими рейсами в день: в 8:00, 12:00 и 16:20.

С 1 июня навигация скоростных судов «Валдай» откроется на маршрутах, связывающих Нижний Новгород с Макарьевым, Городцом и Балахной. Перевозчик «Водолет» уже продают билеты на сайте.

Путешествие до Макарьева из Нижнего Новгорода займет немногим менее двух часов — 1 час 45 минут, и его стоимость составит 790 рублей за одну поездку. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 8:30, прибытие в Лысковский район — на 10:15.

Маршрут до Городца будет обслуживаться несколькими рейсами в день: в 8:00, 12:00 и 16:20. Стоимость проезда по данному направлению установлена на уровне 700 рублей, а длительность поездки составит 1 час 20 минут.

Кроме того, «Валдай» будет курсировать до Балахны. Цена билета в одну сторону для этого рейса — 370 рублей, а время в пути составит всего 40 минут.

Ранее сообщалось, что навигацию «Валдаев» и «Метеоров» откроют рейсами в Казань и Городец в мае.