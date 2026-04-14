Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выжившему после 67 дней дрейфа в Охотском море Пичугину вынесли приговор

Мужчине назначили наказание в виде принудительных работ и штрафа.

14 апреля Михаила Пичугина, 67 дней дрейфовавшего на резиновой лодке в Охотском море, приговорили к трём годам принудительных работ, а также к штрафу в 40 тысяч рублей за подделку документов на мотор и нарушение правил безопасности при эксплуатации лодки, приведшее к гибели двоих человек.

По данным bur.aif.ru, на прошедшем в Бурятии суде мужчина сказал, что очень сожалеет о случившемся. Ранее он признал вину в несоблюдении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, но не согласился с обвинением в гибели брата и племянника.

Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братоми приехавшим из Красноярска 15-летним племянником вышли в море на лодке, чтобы отправиться на Сахалин. Подросток мечтал увидеть китов.

Переночевав на мысе Перовского, родственники вновь двинулись в путь, но мотор судна заглох и лодку унесло ветром в открытое море. Через месяц умер Илья, а ещё через восемь дней — его отец. Чудом выжившего истощённого Михаила Пичугина случайно обнаружили рыбаки возле берегов Камчатки.