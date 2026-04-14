Выжившему после 67 дней дрейфа в Охотском море Пичугину вынесли приговор

14 апреля Михаила Пичугина, 67 дней дрейфовавшего на резиновой лодке в Охотском море, приговорили к трём годам принудительных работ, а также к штрафу в 40 тысяч рублей за подделку документов на мотор и нарушение правил безопасности при эксплуатации лодки, приведшее к гибели двоих человек.
По данным bur.aif.ru, на прошедшем в Бурятии суде мужчина сказал, что очень сожалеет о случившемся. Ранее он признал вину в несоблюдении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, но не согласился с обвинением в гибели брата и племянника.
Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братоми приехавшим из Красноярска 15-летним племянником вышли в море на лодке, чтобы отправиться на Сахалин. Подросток мечтал увидеть китов.
Переночевав на мысе Перовского, родственники вновь двинулись в путь, но мотор судна заглох и лодку унесло ветром в открытое море. Через месяц умер Илья, а ещё через восемь дней — его отец. Чудом выжившего истощённого Михаила Пичугина случайно обнаружили рыбаки возле берегов Камчатки.