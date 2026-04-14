В Нижнем Новгороде накажут полицейского, нахамившего звонившей женщине

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Сотрудник дежурной части полиции в Нижнем Новгороде, который нецензурно ответил обратившейся за помощью в конфликте с пьяным мужем женщине, будет наказан, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Ранее по местным Telegram-каналам разлетелась запись разговора, в ходе которого женщина просит прислать наряд полиции, чтобы защитить ее от разбуянившегося мужа. В ответ сотрудник дежурной части сначала советует ей самой приехать в отдел вместе с супругом, а потом отвечает нецензурной бранью.

Как рассказали агентству в МВД региона, сообщение от нижегородки о буйном и агрессивном поведении ее мужа поступило 12 апреля в 03.28 в дежурную часть отдела полиции № 3.

«В течение следующего получаса женщина несколько раз звонила с просьбой ускорить приезд наряда полиции. Сотрудник дежурной части сообщил, что по мере освобождения к ней будет направлен экипаж (в тот момент стражи порядка осуществляли поиск и задержание подозреваемого в особо тяжком преступлении). В ходе последнего разговора он допустил нецензурное выражение в отношении заявительницы», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МВД региона уточнили, что в тот же день сотрудники полиции дважды лично общались с заявительницей, которая сказала, что конфликт между супругами улажен. Подавать заявление на мужа она отказалась.

«По результатам к указанному должностному лицу будут приняты меры дисциплинарного характера. Личный состав дежурных частей ОВД будет дополнительно ориентирован на неукоснительное соблюдение требований законодательства и защиты интересов граждан», — подытожили в ведомстве.