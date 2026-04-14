В Калининградской области ожидают около 80 тысяч туристов на майские праздники. Власти рассчитывают сохранить количество отдыхающих на уровне 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака.
По данным «СберАналитики», в 2025 году Калининградскую область посетило порядка 80 тысяч туристов. Объём трат туристов по картам за период майских праздников 2025 года достиг 1,5 миллиарда рублей. В этом году рассчитываем сохранить тот же уровень, — сказал Ермак.
Отметим, что в 2026 году в стране не будет длинных майских праздников. Россияне отдохнут два раза по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
Ранее в министерстве сообщили, что по итогам 2026 года туристический поток останется на уровне 2025-го и составит 2,5 миллиона человек. Увеличения количества путешественников власти не ждут и в 2027-м. Только в 2028 году турпоток в Калининградскую область может подрасти. По прогнозам министерства, увеличение составит 4% — до 2,6 миллиона человек.