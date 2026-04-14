У напавшего с ножом на букмекерскую контору во Владикавказе было ружье

Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе мужчина имел при себе не только нож, но и ружье, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северной Осетии.
Росгвардейцы прибыли в букмекерскую контору и задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднице игрового заведения. При задержании нападавший сопротивлялся и был обезврежен.
«При досмотре у мужчины изъяли сумку с охотничьим ружьем», — уточнили в ведомстве.
14 апреля мужчина, по предварительным данным, вооруженный ножом, напал на букмекерскую контору во Владикавказе и стал угрожать работникам. Во время задержания он был ранен. Сотрудницу заведения доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
