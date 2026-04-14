У напавшего с ножом на букмекерскую контору во Владикавказе было ружье

14 апреля мужчина, по предварительным данным, вооруженный ножом, напал на букмекерскую контору во Владикавказе и стал угрожать работникам. Во время задержания он был ранен. Сотрудницу заведения доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.