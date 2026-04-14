В Калининграде вновь не нашлось желающих поработать в здании старинного почтамта

«Почта России» не смогла продать здание бывшего почтамта на Железнодорожной улице. Причина — на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Соответствующий аукцион был опубликован на ГИС Торги.
Бывшее здание почтамта находится на Железнодорожной, 25−31. Купить предлагали помещения общей площадью 3 007 м², расположенные на четырёх этажах. То есть продавали не здание целиком, а отдельные комнаты — но они занимают больше половины всего метража.
Здание в очередной раз выставили на торги в конце прошлого года: приём заявок начался 26 декабря. Аукцион переносили дважды: сначала с 6 февраля на 10 марта, потом — на 10 апреля. Тем не менее, ни одной заявки на него так и не поступило.
Начальная цена лота составляла чуть больше 160 млн рублей, задаток — 38,5 млн рублей. При этом в выписке из ЕГРН кадастровая стоимость здания — 43,3 млн рублей.
У дома есть особенность: он является объектом культурного наследия регионального значения. Следовательно, владельцам запрещено менять его внешний и внутренний архитектурный облик, проводить перепланировки, а также заменять исторический материал конструкций, окон и дверей. Любые работы разрешается проводить только по согласованию с властями.
Памятник входит в число непрофильных активов «Почты России» — прежде там находились её офисы. Здание пытаются вовлечь в хозяйственный оборот с 2024 года: например, несколько лет назад искали арендатора, которого заинтересуют помещения на двух этажах. Снять их предлагали на пять лет, годовая плата должна была составить 725 тысяч рублей.
Здание почтамта — трёхэтажный кирпичный комплекс, построенный в Кёнигсберге в 1930 году как часть инфраструктуры Главного вокзала. В 2007 году ему присвоен статус ОКН. Фасады выполнены из клинкерного кирпича с декоративными элементами, на восточном фасаде сохранился барельеф работы скульптора Германа Брахерта.
