Пособников украинских спецслужб осудили за подготовку теракта на ГЖД

В ряде регионов РФ, в том числе Нижегородской области, задержали молодых людей, которые поджигали объекты транспорта, связи и энергетики по заданию украинских спецслужб. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Молодых людей вербовали в иностранных мессенджерах через каналы с объявлениями о «быстром заработке». Фигурантам инкриминировали совершение диверсий и терактов — некоторым из них суд уже вынес обвинительные приговоры.
Пособников украинских спецслужб, которые подожгли объекты транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае и хотели подорвать железнодорожные составы в Нижегородской области, приговорили к лишению свободы на сроки от 12 до 15 лет.
Ранее мы писали, что двух подростков осудили на 6 лет за поджог сотовых станций в Нижнем Новгороде.