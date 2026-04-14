Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты нижегородской лаборатории нашли антибиотик в говяжьих сосисках

Препарат динитрокарбанилид представляет потенциальную опасность для здоровья человека.

Источник: Комсомольская правда

Антибиотик динитрокарбанилид нашли в образцах сосисок из говядины, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга в нижегородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Как сообщили в учреждении, этот препарат используют при лечении животных от бактериальных инфекций. В продуктах питания его быть не должно, ведь он может навредить здоровью человека.

Проведенные исследования подтвердили, что мясной продукт не отвечает требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Сведения о результатах уже внесены в систему «Веста» и переданы в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области, а также республикам Марий Эл и Мордовия. Ведомству предстоит принять меры реагирования. Марка сосисок и название производителя при этом не раскрываются.

Специалисты предупреждают, что остатки подобных веществ в пище способны вызвать аллергические реакции — от кожной сыпи и зуда до отеков, а в отдельных случаях возможны и более серьезные последствия. При длительном поступлении антибиотиков в организм возрастает нагрузка на печень и почки, кроме того, у бактерий формируется устойчивость к лекарственным препаратам.