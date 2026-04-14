Специалисты нижегородской лаборатории нашли антибиотик в говяжьих сосисках

Антибиотик динитрокарбанилид нашли в образцах сосисок из говядины, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга в нижегородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Как сообщили в учреждении, этот препарат используют при лечении животных от бактериальных инфекций. В продуктах питания его быть не должно, ведь он может навредить здоровью человека.