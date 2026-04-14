Специалисты нижегородской лаборатории нашли антибиотик в говяжьих сосисках

Антибиотик динитрокарбанилид нашли в образцах сосисок из говядины, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга в нижегородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Как сообщили в учреждении, этот препарат используют при лечении животных от бактериальных инфекций. В продуктах питания его быть не должно, ведь он может навредить здоровью человека.
Проведенные исследования подтвердили, что мясной продукт не отвечает требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Сведения о результатах уже внесены в систему «Веста» и переданы в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области, а также республикам Марий Эл и Мордовия. Ведомству предстоит принять меры реагирования. Марка сосисок и название производителя при этом не раскрываются.
Специалисты предупреждают, что остатки подобных веществ в пище способны вызвать аллергические реакции — от кожной сыпи и зуда до отеков, а в отдельных случаях возможны и более серьезные последствия. При длительном поступлении антибиотиков в организм возрастает нагрузка на печень и почки, кроме того, у бактерий формируется устойчивость к лекарственным препаратам.