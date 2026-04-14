Россия и Казахстан согласились о сотрудничестве в судебной цифровизации

Верховные суды (ВС) России и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает в том числе обмен опытом в использовании информационных технологий в судопроизводстве, сообщает пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).
«Соглашение охватывает сотрудничество по разным направлениям: от обмена опытом и судебной практикой до применения информационных технологий в судопроизводстве и совместной научно-исследовательской деятельности», — говорится в сообщении.
Председатель ВС Казахстана Асламбек Мергалиев сообщил, что он заинтересован в изучении опыта применения искусственного интеллекта российскими судами, а также в возможной роботизации правовой сферы. Председатель российского ВС Игорь Краснов также высказал интерес к достижениям казахстанских коллег, в том числе — в цифровизации судопроизводства.
РАПСИ передает, что документ соглашения также включает сотрудничество по вопросам защиты прав и свобод человека в ходе судебных разбирательств, а также взаимопомощь по гражданским, семейным и уголовным делам.
В ноябре Краснов призвал ускорить внедрение ИИ в работу судов. По его словам, нейросеть не заменит судью, тем не менее новые технологии способны помочь эффективно проводить анализ судебной практики, чтобы выявлять противоречия и недостатки правового регулирования.
