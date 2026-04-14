Более 1000 единиц общественного транспорта Нижнего Новгорода оборудовано стационарными валидаторами

Стационарными валидаторами оборудовано свыше 1000 единиц общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Директор ООО «Ситикард» Юрий Рябиков подчеркнул, что процесс оснащения транспорта терминалами оплаты практически завершен, в доустановке оборудования нуждаются только 18 машин.
«Мы видим устойчивую положительную динамику: в каждом транспортном средстве теперь есть стационарный терминал оплаты. Необходимо добиться, чтобы каждый такой терминал работал. Это задача и перевозчика, и оператора автоматизированной системы оплаты проезда “Ситикард”. Большинство перевозчиков осознает свою ответственность, они мотивируют водителей следить за работой терминала. Тем не менее, мы продолжаем сталкиваться с человеческим фактором, когда исправный терминал просто не включает водитель. В этом случае ответственность ложится именно на перевозчика. Наличие работающего валидатора — это не пожелание, а обязательное условие госконтракта. Наша цель — обеспечить пассажирам максимальный комфорт и прозрачность оплаты в любой точке салона», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
Также сейчас рассматривается вопрос внедрения стационарных терминалов без выдачи бумажных билетов. Нормативная документация уже подготовлена, но данный вопрос требует обсуждения как с перевозчиками, так и с пассажирами. Так, при внедрении безбумажных транзакций потребуется другой вариант информирования пассажиров о количестве оставшихся поездок или минут по транспортной и льготной картам. Кроме того, будет исключена возможность оплаты банковской картой более одного раза за поездку.
Отметим, что в рамках недавнего совместного рейда Центра развития транспортных систем (ЦРТС) и Общественной палаты Нижегородской области была проверена работа системы безналичной оплаты проезда на городских маршрутах. Результаты рейда показали качественное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими периодами: количество исправно работающих стационарных терминалов на задних площадках автобусов значительно увеличилось.
По словам старшего контролера ЦРТС Марины Галкиной, из 120 проверенных в ходе рейда транспортных средств замечания по работе валидаторов возникли только в 24 случаях. Специалисты отмечают, что неработающий терминал не всегда означает его поломку. Иногда оборудование может быть намеренно отключено водителем. Данные факты оперативно пресекаются контролирующими органами.
Подводя итоги проверки, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина заявила, что вопрос комфорта пассажирских перевозок находится на особом контроле. Задача общественников — добиться того, чтобы каждый пассажир мог оплатить проезд без участия водителя и лишних сложностей.
Мониторинг работы платежных систем ведется в ежедневном режиме. Обо всех случаях некорректной работы стационарных устройств пассажиры могут оперативно сообщать по телефону: 8 (831) 422−28−25.
