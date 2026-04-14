Найдена связь между коронавирусом и обострением аутоимунных заболеваний

Коронавирус спровоцировать обострение или развитие аутоиммунных заболеваний. С чем это связано, объяснила Ольга Зыкова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России. Ее слова приводит пресс-служба вуза.
Как уточнила врач, обострение или развитие аутоиммунных заболеваний после перенесенного Covid-19 объясняется "особенностями иммунного ответа организма на коронавирус. В частности, речь идет о глобальной дисрегуляции иммунной системы, следствие которой — иммуноопосредованное повреждение собственных тканей и органов, приводящее к системному воспалению и развитию аутоиммунных заболеваний.
По словам Ольги Зыковой, исследования показали возможность возникновения таких аутоиммунных заболеваний как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, гломерулонефрит, васкулит, аутоиммунный гепатит и других.
Риск развития аутоиммунных заболеваний после коронавируса зависит от многих факторов, в том числе возраста, тяжести перенесенной инфекции и сопутствующих хронических заболеваний.
Как добавила врач, нет доказанных данных о том, что коронавирус вызывает аллергию. Но, как и любой другой инфекционный агент (бактерия или вирус) он может «вызвать дисбаланс в иммунной системе, что в свою очередь, может спровоцировать развитие аллергических заболеваний у ранее здоровых людей».
Какие вирусы могут вызвать рак
Как объяснил ранее кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко, есть несколько теорий канцерогенеза, то есть причин развития онкологии, среди них — вирусно-генетическая версия. Предположение основано «на встраивании ДНК- или РНК-вирусов в геном клетки человека как факторе, инициирующем развитие рака».
Считается, что некоторые вирусы способны повлиять на возникновение опухоли. По словам Мироненко, в онкогенным вирусам относятся вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса четвертого и восьмого типов, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля.