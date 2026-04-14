Новый автобусный маршрут запустят по просьбе нижегородцев с 20 апреля

С 20 апреля начнет действовать новый автобусный маршрут, связывающий Нижний Новгород и Сокольский. Информация об этом поступила из Центра развития транспортных систем (ЦРТС).
Новый рейс, обозначенный как № 534, позволит пассажирам преодолевать расстояние между этими населенными пунктами по самому короткому пути, сокращая время в дороге примерно на тридцать минут.
Организацией автобусных перевозок займется компания ООО «Сокольское ПАП».
Как уточнили в ЦРТС, появление данного маршрута удовлетворит давнюю просьбу местных жителей, обеспечив транспортное сообщение между селом Зарубино Городецкого района и деревней Петухово Борского района и областным центром.
