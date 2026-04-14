Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый автобусный маршрут запустят по просьбе нижегородцев с 20 апреля

Новый автобусный маршрут свяжет Нижний Новгород и Сокольский.

С 20 апреля начнет действовать новый автобусный маршрут, связывающий Нижний Новгород и Сокольский. Информация об этом поступила из Центра развития транспортных систем (ЦРТС).

Новый рейс, обозначенный как № 534, позволит пассажирам преодолевать расстояние между этими населенными пунктами по самому короткому пути, сокращая время в дороге примерно на тридцать минут.

Организацией автобусных перевозок займется компания ООО «Сокольское ПАП».

Как уточнили в ЦРТС, появление данного маршрута удовлетворит давнюю просьбу местных жителей, обеспечив транспортное сообщение между селом Зарубино Городецкого района и деревней Петухово Борского района и областным центром.

Также напомним, что 98% общественного транспорта Нижнего Новгорода оснастили валидаторами, однако нижегородцам хотят разрешить не оплачивать проезд, если валидатор не работает.

Ранее десятки нарушений вновь нашли в нижегородских маршрутках.