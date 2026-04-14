В нижегородском минлесхозе рассказали, как животные справляются с паводками

Мелкие и средние обитатели леса ищут укрытия на буграх и кочках, в густом подлеске или на плавающих стволах деревьев. Околоводные животные демонстрируют особую изобретательность. Бобры, например, могут оперативно соорудить временное убежище, а ондатры перебираются на верхние ярусы своих нор, где остаются в относительной безопасности до спада воды. Норные животные временно переселяются в другие укрытия или мигрируют в более сухие районы.