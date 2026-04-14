В нижегородском минлесхозе рассказали, как животные справляются с паводками

Паводки в Нижегородской области затронули не только населённые пункты, дороги и мосты, но и места обитания диких животных. Из-за этого зверям пришлось приспосабливаться к новым условиям. Как они справляются с паводками, рассказали в региональном минлесхозе.
Крупные звери — лоси, кабаны, лисицы — заблаговременно покидают зоны затопления. Они ищут спасения на возвышенностях и небольших островах. Лисицы могут даже забираться на ветвистые или низкорослые деревья. Нередко животным приходится переплывать водные потоки, чтобы добраться до безопасных участков.
Мелкие и средние обитатели леса ищут укрытия на буграх и кочках, в густом подлеске или на плавающих стволах деревьев. Околоводные животные демонстрируют особую изобретательность. Бобры, например, могут оперативно соорудить временное убежище, а ондатры перебираются на верхние ярусы своих нор, где остаются в относительной безопасности до спада воды. Норные животные временно переселяются в другие укрытия или мигрируют в более сухие районы.
В ведомстве напоминают, что в период стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, включая паводки, запрещено охотиться на животных, оказавшихся в беспомощном состоянии, — в том числе во время переправ через водные объекты. За это грозят крупные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность, если действия охотников привели к крупному ущербу либо были применены запрещённые методы добычи.
Нижегородские госохотинспекторы усилили патрулирование в зонах подтоплений.
«Их задача — оперативно выявлять и пресекать случаи браконьерства, чтобы минимизировать антропогенную угрозу для животных, которые и без того вынуждены бороться со стихией», — отметили в минлесхозе.
