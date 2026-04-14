ГД приняла закон о защите от сокращения работников, вернувшихся со службы.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставляет преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время.
Документом предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ.
Законопроектом предлагается дать преимущественное право на оставление на работе при сокращении тем сотрудникам, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации, направлением в Росгвардию по мобилизации или заключением контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.
А также, принятая мера распространяется на тех, кто приостановил трудовой договор в связи с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска Росгвардии РФ.
Принятие закона, как указывают авторы инициативы, позволит обеспечить дополнительные социальные гарантии для этих категорий граждан, создать условия для их успешной социально-трудовой реабилитации и будет служить мерой социальной справедливости и признания заслуг государства перед ними.