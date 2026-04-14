ГД приняла закон о защите от сокращения работников, вернувшихся со службы.

Законопроектом предлагается дать преимущественное право на оставление на работе при сокращении тем сотрудникам, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации, направлением в Росгвардию по мобилизации или заключением контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.