В Красноярском крае осудили экс-директора лесничества за взятки и укрывательство незаконных рубок (видео)

В Шушенском округе Красноярского края суд вынес приговор бывшему директору лесничества за взятки и превышение полномочий.
В пресс-службе краевой прокуратуры напомнили, что в декабре 2021 года осужденный, являясь директором Саяно-Шушенского лесничества, принял от лесозаготовителя в качестве взятки внедорожник Toyota 4Runner. За это он обещал общее покровительство, отвод лесосек с ценной сосной, ускорение процедур и укрывательство нелегальных рубок. В апреле 2024 года он получил от того же лесозаготовителя и его знакомого взятку в виде покраски и ремонта автомобиля за 110 тыс. рублей.
«В августе 2024 года, узнав о незаконной рубке приятелем, директор приказал подчиненным передвинуть квартальный столб, чтобы замести следы преступления и избежать собственной ответственности. Под домашним арестом обвиняемый признал вину, заключил досудебное соглашение с прокурором. Взяткодатели, сдавшие его добровольно, избежали наказания», — рассказали в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным в получении крупных взяток (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 560 тыс. рублей, с лишением права занимать руководящие должности в сфере лесоустройства на 5 лет.
