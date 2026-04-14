В Красноярском крае осудили экс-директора лесничества за взятки и укрывательство незаконных рубок (видео)

В пресс-службе краевой прокуратуры напомнили, что в декабре 2021 года осужденный, являясь директором Саяно-Шушенского лесничества, принял от лесозаготовителя в качестве взятки внедорожник Toyota 4Runner. За это он обещал общее покровительство, отвод лесосек с ценной сосной, ускорение процедур и укрывательство нелегальных рубок. В апреле 2024 года он получил от того же лесозаготовителя и его знакомого взятку в виде покраски и ремонта автомобиля за 110 тыс. рублей.