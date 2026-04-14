Команда Прикамья вошла в тройку призёров Интеллектуальной олимпиады ПФО

Губернатор Пермского края лично вручил кубок команде школьников и студентов, которые стали призёрами окружного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО.
Глава региона в своих соцсетях отметил, что юные представители Прикамья — среди лучших в ПФО, и что интерес ребят к инженерии, робототехнике, беспилотным технологиям растёт.
Вручение кубка состоялось в краевом центре «Муравейник». Дмитрий Махонин встретился с участниками команды, поздравил ребят с успешным выступлением на олимпиаде и вручил награду.
«Вы показали серьезный уровень подготовки. В этом большая заслуга и ваших педагогов, тренеров. Спасибо вам за то, что делитесь своими знаниями с учениками, поддерживаете их, помогаете поверить в свои силы. Горжусь, что в Прикамье живут такие амбициозные молодые люди», — резюмировал глава региона.
В олимпиаде участвовало более двух сотен самых эрудированных школьников и студентов первых и вторых курсов, представлявших два региона — Приволжский и Уральский. Ребята оспаривали звание лучших в робототехнике, управлении и программировании беспилотников. Кроме того, была борьба за лидерство в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», а также сражение в новом конкурсе — «Решение инженерных задач».
Юные прикамца заняли 3 место в командном зачёте. Кроме того, они победили сразу в двух направлениях, забрав первые места в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и в новом направлении — «Решении инженерных задач».
Ребята сразу после выступлений поделились впечатлениями от события. Ученик школы № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики Максим Кириченко вспомнил этапы подготовки к игре «Что? Где? Когда?».
«Мы занимались здесь в “Муравейнике”— сначала отвечали на вопросы индивидуально, потом учились за короткое время работать в команде. Играли в разные игры, которые увеличивают в кругозор. Этого вполне хватило, чтобы подготовиться», — рассказал участник команды победителей.
Юноша отметил, что пришлось оспаривать пальму первенства с сильным соперником, что участникам команды пришлось бороться буквально за каждый балл. И тем не менее они успешно прошли истпытание.
В округе олимпиада проводится больше десяти лет — с 2015-го года. Только на площадке Пермского края она прошла уже в шестой раз.
Ранее заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев отмечал, что интерес ребят к науке, их постоянное стремление к профессиональному росту и желание развивать свой интеллектуальный потенциал достойны уважения и поддержки.
Он сказал, что благодаря усилиям участников Олимпиада продемонстрировала атмосферу справедливого соперничества, равноправной конкуренции за лидерство и превратилось в яркое и интересное событие.