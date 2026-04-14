В Волгоградской области за пять лет удвоился объем инвестиций

На расширенном заседании коллегии управления ФНС по Волгоградской области обсудили реализацию совместных с исполнительной властью проектов и актуальные задачи.
Губернатор Андрей Бочаров отметил, что управление вносит существенный вклад в социально-экономическую стабильность региона. Своевременное выполнение социальных обязательств, в том числе по поддержке семей с детьми, людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов, является важной задачей, с которой УФНС достойно справляется.
«Ваша работа по обеспечению поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней способствует динамичному, устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных образований, Волгоградской области и всей нашей страны в целом», — сказал Андрей Бочаров.
По его словам, успешное выполнение ведомством задач цифровизации повышает прозрачность и эффективность налоговой системы, улучшает деловой и инвестиционный климат в регионе.
«В условиях системного конструктивного взаимодействия органов власти всех уровней, институтов развития, налоговых органов, предприятий и организаций реального сектора экономики нам удалось реализовать свои планы и при этом достичь достаточно серьезных результатов в вопросах привлечения инвестиций в социально-экономическую сферу Волгоградской области. Только за прошедшие пять лет объем инвестиций в регионе вырос более чем в два раза: с 186 миллиардов рублей в 2021 году практически до 400 миллиардов рублей в 2025 году. По сравнению с предыдущим 2024 годом объем инвестиций увеличился сразу на 34 миллиарда рублей, — привел пример Бочаров. — Плановые задачи 2026 года — сохранить набранные темпы и обеспечить реализацию на территории Волгоградской области целого ряда намеченных приоритетных, масштабных проектов, направленных на развитие экономики и повышение качества жизни людей».
Глава региона вручил лучшим сотрудникам ведомства почетные грамоты и медали ордена «За заслуги перед Волгоградской областью».
Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов поблагодарил руководство региона за конструктивное взаимодействие и реализацию совместных проектов, отметив, что налоговая служба приложит все силы для решения задач развития.