В Волгоградской области за пять лет удвоился объем инвестиций

«В условиях системного конструктивного взаимодействия органов власти всех уровней, институтов развития, налоговых органов, предприятий и организаций реального сектора экономики нам удалось реализовать свои планы и при этом достичь достаточно серьезных результатов в вопросах привлечения инвестиций в социально-экономическую сферу Волгоградской области. Только за прошедшие пять лет объем инвестиций в регионе вырос более чем в два раза: с 186 миллиардов рублей в 2021 году практически до 400 миллиардов рублей в 2025 году. По сравнению с предыдущим 2024 годом объем инвестиций увеличился сразу на 34 миллиарда рублей, — привел пример Бочаров. — Плановые задачи 2026 года — сохранить набранные темпы и обеспечить реализацию на территории Волгоградской области целого ряда намеченных приоритетных, масштабных проектов, направленных на развитие экономики и повышение качества жизни людей».