Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские специалисты нашли в говяжьих сосисках опасный антибиотик

Найденное вещество может вызвать аллергическую реакцию у человека.

Источник: Живем в Нижнем

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали образцы говяжьих сосисок и нашли в них опасный антибиотик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В продукции обнаружили лекарственное вещество — динитрокарбанилида, которым лечат животных от бактериальных инфекций. Антибиотик представляет потенциальную опасность для здоровья человека: употребление лекарства может вызвать аллергические реакции и даже более тяжелые последствия. А длительный прием антибиотика повышает нагрузку на печень и почки.

Таким образом, сосиски не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Результаты исследований внесли в автоматизированную систему «Веста» и передали в Россельхознадзор.

Ранее мы писали, что специалисты также нашли в сосисках из говядины ДНК курицы и свиньи.