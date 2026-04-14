Нижегородские специалисты нашли в говяжьих сосисках опасный антибиотик

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали образцы говяжьих сосисок и нашли в них опасный антибиотик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В продукции обнаружили лекарственное вещество — динитрокарбанилида, которым лечат животных от бактериальных инфекций. Антибиотик представляет потенциальную опасность для здоровья человека: употребление лекарства может вызвать аллергические реакции и даже более тяжелые последствия. А длительный прием антибиотика повышает нагрузку на печень и почки.
Таким образом, сосиски не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Результаты исследований внесли в автоматизированную систему «Веста» и передали в Россельхознадзор.
Ранее мы писали, что специалисты также нашли в сосисках из говядины ДНК курицы и свиньи.