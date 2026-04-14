В Калининградской области 16-летняя девушка, связанная с движением «Колумбайн»*, планировала теракт в одной из школ

Идеологию запрещённого движения подросток начала разделять и распространять с 2023 года. В сети девушка находила собеседников, пыталась вербовать их в соратники и не раз говорила о желании устроить бойню в одной из школ Калининградской области. Суд признал её виновной по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и приговорил к полутора годам воспитательной колонии.