Адвокат сказала, получат ли белорусы компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты

Адвокат специализированной юридической консультации Гродненской областной коллегии адвокатов Наталья Ярошевич сказала, положена ли компенсация за несвоевременную выплаты зарплаты. Информация размещена на официальном сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Согласно части 1 статьи 152 Гражданского кодекса, если белорусу был причинен моральный вред (речь идет про физические или же нравственные страдания) действиями, которые нарушают его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В указанном случае у него есть право требовать от нарушителя денежную компенсацию данного вреда.
К примеру, дело доходит до суда. В таком случае компенсация морального вреда предусмотрена в нормах Гражданского кодекса, которые регулируют отдельные виды отношений (статьи 153, 968 — 970), а также в нормах Трудового кодекса (статья 246), Уголовного кодекса (статья 44) или же в других актах. В указанном случае моральный вред будет компенсироваться в порядке и на условиях, предусмотренных этими нормами или актами законодательства.
По трудовому законодательству сотрудник может требовать от нанимателя возмещение морального вреда в трех случаях. Это увольнение без законного основания, нарушения установленного порядка увольнения, а также незаконный перевод на другую работу.
— Таким образом, работник не вправе требовать от нанимателя компенсацию морального вреда за несвоевременно выплаченную заработную плату, поскольку в данном случае компенсация морального вреда не предусмотрена действующим законодательством, — подчеркнула адвокат.
