Школьники, студенты и специалисты Красноярска начали борьбу за победу в «Абилимпиксе»

В Красноярске открылся десятый региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях по 71 компетенции примут участие 1 245 школьников, студентов и специалистов. В этом году чемпионат пополнился новыми компетенциями, такими как «Мастер высокой кухни», «Ювелирное дело» и «Токарные работы на станках с ЧПУ». Среди участников и ветераны СВО, которые будут соревноваться в категориях «специалистов» по сварке, адаптивной физической культуре, поварском деле, обслуживании автомобилей. Вы уже доказали свое мужество, решительность, способность идти до конца. Уверен, что «Абилимпикс» поможет вам сделать первые и важные шаги к мирной жизни, — обратился к участникам-ветеранам СВО председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко. Основная площадка чемпионата в Красноярске — Красноярский колледж отраслевых технологий. Итоги будут подведены 17 апреля, а победители представят край на финале в Москве в декабре 2026 года.