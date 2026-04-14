Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники, студенты и специалисты Красноярска начали борьбу за победу в «Абилимпиксе»

В Красноярске открылся десятый региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях по 71 компетенции примут участие 1 245 школьников, студентов и специалистов. В этом году чемпионат пополнился новыми компетенциями, такими как «Мастер высокой кухни», «Ювелирное дело» и «Токарные работы на станках с ЧПУ». Среди участников и ветераны СВО, которые будут соревноваться в категориях «специалистов» по сварке, адаптивной физической культуре, поварском деле, обслуживании автомобилей. Вы уже доказали свое мужество, решительность, способность идти до конца. Уверен, что «Абилимпикс» поможет вам сделать первые и важные шаги к мирной жизни, — обратился к участникам-ветеранам СВО председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко. Основная площадка чемпионата в Красноярске — Красноярский колледж отраслевых технологий. Итоги будут подведены 17 апреля, а победители представят край на финале в Москве в декабре 2026 года.