Юрий Шалабаев приглашает нижегородцев на общегородской субботник 18 апреля

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил в своих социальных сетях, что устойчивая теплая погода и сухие газоны свидетельствуют о самом подходящем времени для общегородского субботника. Мэр пригласил нижегородцев принять участие в уборке территорий города.
Субботник пройдет 18 апреля на 47 общественных пространствах «большого Нижнего», а также в 7 парках и зонах отдыха. Кроме того, нижегородцы приведут в порядок территории предприятий, образовательных, культурных и спортивных учреждений, на территориях учреждений здравоохранения и во дворах своих домов.
«Планируем, что участие в субботнике примут свыше 20 тыс. нижегородцев. Если придет больше — то супер! Я тоже собираюсь, как и всегда. Все желающие могут обратиться в районы, ДУКи, к руководителям своих предприятий за инвентарем. Ждем всех, кто любит свой город и хочет сделать его лучше!» — написал Юрий Шалабаев.
Глава города также напомнил, что в Нижнем Новгороде продолжается месячник по благоустройству, который стартовал 5 апреля.
«В нем приняли участие уже почти 15,5 тыс. человек. За это время вывезено более 9 тыс. кубометров мусора, ликвидировано 9 свалок, очищено от мусора порядка 9,2 млн кв. метров газонов. Отремонтировано 23 детских и спортивных площадки. Ямочный ремонт выполнен почти на 2 тыс кв. метрах дорог. Всё намеченное — исполняем», — написал Юрий Шалабаев.