В Знаменском доме культуры Тамбовской области модернизируют зрительный зал

Зрительный зал Знаменского дома культуры в Тамбовской области модернизируют по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Там уже установили современное световое оборудование и полностью обновили одежду сцены. Это позволит проводить мероприятия на более профессиональном уровне, делать их зрелищными и запоминающимися. Также ожидается поступление модульного светодиодного экрана. С его помощью можно будет демонстрировать необходимый видеоряд или проводить онлайн-встречи с экспертами.
«Обновление Дома культуры позволит повысить качество художественных и развлекательных программ, обеспечить комфортные условия для зрителей и участников событий, внедрить новые форматы взаимодействия с аудиторией, включая мультимедийные проекты. Переоборудование зрительного зала направлено на создание современного культурного пространства, отвечающего запросам аудитории. Современный, технологичный зал привлекает больше посетителей, в том числе молодежь, которая ценит визуальные эффекты и высокое качество контента», — отметила директор Знаменского дома культуры Светлана Мазалова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.