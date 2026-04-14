Воронежские гаишники помогли водителю, застрявшему на трассе с порванным ремнем генератора

На 13-м километре автодороги М-4 «Дон» — Лиски у проезжавшего автомобиля внезапно оборвался ремень генератора, из-за чего машина заглохла прямо во время движения. Водитель пытался реанимировать двигатель, однако это привело лишь к полной разрядке аккумуляторной батареи. Это случилось накануне около полуночи. Историей поделились в региональном ГУ МВД 14 апреля.
Из-за севшего аккумулятора на машине не работала даже световая сигнализация, это делало стоящий автомобиль практически невидимым для других участников движения. Заметившие на обочине машину с открытым капотом сотрудники ДПС, патрулировавшие участок, остановились для проверки. Выяснилось, что водитель уже даже успел обратиться за помощью по номеру «112», так как самостоятельно завести мотор не удавалось.
Чтобы автомобилист смог продолжить путь, потребовалось «прикурить» машину. Инспекторы использовали пусковые провода от патрульного автомобиля и запустили двигатель. Несмотря на техническую неисправность, благодаря своевременному запуску мотора мужчине не пришлось вызывать эвакуатор в глубокой ночи.
Гаишники напомнили, что в случае поломки на трассе, которую невозможно устранить своими силами, незамедлительно набирайте номер 112.
