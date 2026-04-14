Воронежские гаишники помогли водителю, застрявшему на трассе с порванным ремнем генератора

Из-за севшего аккумулятора на машине не работала даже световая сигнализация, это делало стоящий автомобиль практически невидимым для других участников движения. Заметившие на обочине машину с открытым капотом сотрудники ДПС, патрулировавшие участок, остановились для проверки. Выяснилось, что водитель уже даже успел обратиться за помощью по номеру «112», так как самостоятельно завести мотор не удавалось.