На Кубани отремонтируют корпус Армавирского педагогического университета

Корпус исторического факультета Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) в Краснодарском крае отремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети». Планируется обновить фасад, сообщили в администрации города Армавира.
Кроме этого, специалисты проведут внутренние отделочные работы и сделают перепланировку. Завершить капитальный ремонт намерены до 30 июня.
«Маленькие помещения раньше использовали как технические. Объединив их, расширим некоторые аудитории. Создадим дополнительные учебные кабинеты, молодежное пространство для досуга», — сказал проректор по эксплуатации, строительству и хозяйственной деятельности АГПУ Вадим Кобяцкий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.