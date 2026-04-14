На Кубани отремонтируют корпус Армавирского педагогического университета

Специалисты обновят фасад, проведут внутренние отделочные работы и сделают перепланировку.

Корпус исторического факультета Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) в Краснодарском крае отремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети». Планируется обновить фасад, сообщили в администрации города Армавира.

Кроме этого, специалисты проведут внутренние отделочные работы и сделают перепланировку. Завершить капитальный ремонт намерены до 30 июня.

«Маленькие помещения раньше использовали как технические. Объединив их, расширим некоторые аудитории. Создадим дополнительные учебные кабинеты, молодежное пространство для досуга», — сказал проректор по эксплуатации, строительству и хозяйственной деятельности АГПУ Вадим Кобяцкий.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.