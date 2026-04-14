В поселке Медвенка Курской области благоустроят «Советский сад»

Общественное пространство «Советский сад» в поселке Медвенка Курской области благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Первый этап работ, начатый в июле 2025 года, подходит к концу, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона.
На территории площадью 18 га уже построили парковку на 40 автомобилей, оборудовали пешеходные дорожки, установили сцену с площадкой и смонтировали наружное освещение. Также появились беседки и малые архитектурные формы, туалеты, смотровая площадка и лодочная станция. В дальнейшем на пространстве создадут спортивную площадку и два пляжа, откроют бизнес-кластеры. Полностью завершить преображение «Советского сада» планируют в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.