В поселке Медвенка Курской области благоустроят «Советский сад»

На территории площадью 18 га уже построили парковку на 40 автомобилей, оборудовали пешеходные дорожки, установили сцену с площадкой и смонтировали наружное освещение. Также появились беседки и малые архитектурные формы, туалеты, смотровая площадка и лодочная станция. В дальнейшем на пространстве создадут спортивную площадку и два пляжа, откроют бизнес-кластеры. Полностью завершить преображение «Советского сада» планируют в 2026 году.