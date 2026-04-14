Ветврач Лобко назвала симптомы заражения собаки пироплазмозом

Обнаружив их, нужно срочно везти животное в клинику.

Ветеринарный врач Юлия Лобко рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, какие симптомы сигнализируют о заражении питомца пироплазмозом после присасывания клеща.

«Если животное заразилось, на второй-третий день у него повысится температура тела, возникнет сильная жажда, начнётся диурез с кровью или диарея с кровью. При таких симптомах нужно немедленно везти питомца в клинику. Если вовремя не поставить антидот, животное может умереть», — предупредила ветеринар.

Напомним, в связи с потеплением в Красноярске фиксируются случаи присасывания опасных членистоногих. На сегодняшний день от укусов клещей пострадали уже более 30 человек.

О том, как защитить себя, свою семью и питомцев, читайте в этом материале.