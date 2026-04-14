Детский сад в селе Балыкча Республики Алтай отремонтируют к августу

Для ребят также закупят современную мебель, игрушки и обучающие пособия.

Источник: Национальные проекты России

Детский сад «Айучак» в селе Балыкча Республики Алтай отремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья». Завершить работы намерены к 1 августа этого года, сообщили в министерстве труда, социального развития и занятости населения региона.

Сейчас подрядчик проводит демонтажные работы. В планах обновить кровлю, окна и двери, полы, санузлы. Также мастера улучшат системы отопления, водо- и электроснабжения, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Для ребят закупят современную мебель, игрушки и обучающие пособия. Еще предусмотрено преобразить прилегающую территорию, в том числе заменить ограждение и обустроить детскую площадку.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.