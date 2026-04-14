Как поддержать подростка без слов. Врач дал совет

Тактильный контакт остается ключевым инструментом эмоциональной регуляции подростка, несмотря на его стремление к автономии, об этом сообщил детский нейрохирург и отец Борис Олейников, который дает советы в программе «Родительский контроль» на Радио РБК. Однако, по его словам, стоит придерживаться некоторых правил при тактильном взаимодействии с взрослеющим человеком.
Часто родители сталкиваются с отстранением ребенка во время взросления. Подростки говорят: «Перестань обниматься, я уже не маленький», однако это не значит, что объятия ему не нужны. Этого требует его нервная система, измученная гормональными бурями и социальным стрессом, для нее это сигнал безопасности.
По словам врача, когда мы обнимаем близкого человека, в мозге запускается химическая реакция. Гипоталамус дает команду, и в кровь выбрасывается окситоцин — гормон привязанности и доверия. В то же время в организме снижается уровень кортизола — гормона стресса. «Одно искреннее, неформальное объятие может сделать для регуляции эмоционального состояния подростка больше, чем десяток правильных родительских фраз», — подытожил он.
Однако важно помнить, что тактильность должна быть уместной, а не насильственной. Например, можно совершить легкие похлопывания по плечу, когда он что-то рассказывает, или небрежно почесать спину, проходя мимо. Такой контакт не напрягает и не требует эмоциональной отдачи, но посылает мощный сигнал: «Я здесь. Ты в безопасности».
Можно также спросить у подростка, хочется ли ему, чтобы его обняли. Это дает ему контроль над ситуацией и устраняет ощущение вторжения. «Тактильный контакт — это не для малышей, это инструмент регуляции для мозга любого возраста», — подытожил специалист.