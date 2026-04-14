900 млн рублей направят на реконструкцию оборудования ТЭЦ-2 в Ростове

Для устойчивого теплоснабжения в Ростове-на-Дону на 2026 год запланировали работы на ТЭЦ-2. Об этом в ходе заседания городской думы сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
— Запланированы: реконструкция оборудования первого и второго энергоблоков Ростовской ТЭЦ-2 (входит в «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго») — 900 млн рублей. Работы стартуют в апреле, после окончания отопительного сезона, — рассказал Александр Скрябин.
Также, по словам главы города, в «Теплокоммунэнерго» на 2026−2027 годы разработали инвестпрограмму, в рамках которой на обновление коммунальной инфраструктуры должны направить 800 млн рублей. В частности, планируются реконструкция 26 участков тепловых вводов и закрытие одиннадцати последних подвальных газовых котельных.
— Когда я вступал в должность, отмечал, что средний износ инженерной инфраструктуры достигает 70%. Это серьезная цифра. Быстро решить вопрос изношенности сетей сложно. Но мы ищем решения в рамках бюджетных возможностей города; требуем от ресурсоснабжающих организаций повышать надежность, снижать аварийность и обновлять сети за счет их средств, — добавил Александр Скрябин.
