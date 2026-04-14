ГАИ на Урале опровергла информацию о проверке водителей на наличие VPN

Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области сообщила, что распространяемая неизвестными информация о проверке телефонов водителей на наличие VPN в регионе не соответствует действительности.

Источник: РБК

Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области сообщила, что распространяемая неизвестными информация о проверке телефонов водителей на наличие VPN в регионе не соответствует действительности. Опровержение ведомство опубликовало в телеграм-канале.

«Указанные сведения являются недостоверными. Подобные мероприятия Госавтоинспекцией Свердловской области не проводятся и не планируются», — говорится в сообщении.

К опровержению прикреплен скриншот поста из фальшивого телеграм-канала ведомства. В нем утверждается, что «распоряжением начальника Госватоинспекции по Сведловской области» инспекторы в рамках контроля за соблюдением законодательства" проводят проверку смартфонов водителей на предмет применения VPN-сервисов.

