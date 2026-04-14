Новый автобусный маршрут свяжет Сокольское с Нижним Новгородом с 20 апреля

Жители смогут добираться до областного центра на полчаса быстрее.

С 20 апреля в Нижегородской области начнет курсировать новый межмуниципальный автобусный маршрут № 534 «Сокольское — Нижний Новгород». Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Автобус пойдет через село Зарубино и деревню Петухово по самому короткому пути. За счет этого жители Сокольского округа будут тратить на дорогу до областного центра примерно на полчаса меньше, чем прежде. А для жителей Зарубино и Петухово это еще и возможность уехать в Нижний Новгород прямым рейсом — о такой необходимости местные просили уже давно.

Обслуживать маршрут будет компания ООО «Сокольское ПАП».