Школьник в Санкт-Петербурге оглушил одноклассницу на уроке петардой

Ученик 8-го класса школы в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга взорвал петарду на уроке, из-за чего его одноклассница получила акустическую травму — была оглушена, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На место выехали сотрудники полиции. Они проводят проверку.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга, в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, направил запрос в ГБОУ «Средняя школа № 238 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».
Ранее одиннадцатилетнему мальчику, который пострадал в результате взрыва петарды в Орехово-Зуево, ампутировали часть пальцев. Инцидент произошел 12 апреля. Мальчик вместе с другом поджигал петарды, одна из которых не сработала. Ребенок поднял ее и положил в карман, после чего произошел взрыв.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.