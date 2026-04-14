Школьник в Санкт-Петербурге оглушил одноклассницу на уроке петардой

Ранее одиннадцатилетнему мальчику, который пострадал в результате взрыва петарды в Орехово-Зуево, ампутировали часть пальцев. Инцидент произошел 12 апреля. Мальчик вместе с другом поджигал петарды, одна из которых не сработала. Ребенок поднял ее и положил в карман, после чего произошел взрыв.