В Прикамье СК возбудил дело из-за избиения подростка металлическим прутом

Следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело после публикации в СМИ о драке в Кудымкаре.
Инцидент случился 11 апреля. Как сообщала «Парма-новости», трое подростков избили сверстника арматурой. По их словам, пострадавший сам спровоцировал их нецензурной бранью.
Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Расследование продолжается.
