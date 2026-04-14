В Прикамье СК возбудил дело из-за избиения подростка металлическим прутом

Следователи допрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.

Следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело после публикации в СМИ о драке в Кудымкаре.

Инцидент случился 11 апреля. Как сообщала «Парма-новости», трое подростков избили сверстника арматурой. По их словам, пострадавший сам спровоцировал их нецензурной бранью.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Расследование продолжается.

Напомним, житель Перми заплатил компенсацию за то, что избил подростка. Мужчине показалось, что мальчик обидел его сына.