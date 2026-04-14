30 пьяных водителей поймали на дорогах Калининградской области за неделю

За неделю с 6 по 12 апреля 2026 года на дорогах Калининградской области полицейские выявили 30 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медицинского освидетельствования.
Троих из них привлекли по ст. 264.1 УК РФ — это управление автомобилем в нетрезвом виде для тех, кто уже был наказан за такое же нарушение (лишён прав или имел судимость). Теперь им грозит не штраф, а уголовное дело.
С начала года в регионе произошло 13 ДТП с пострадавшими по вине пьяных водителей. В этих авариях 13 человек получили ранения, трое погибли.
УМВД по Калининградской области напоминает: нетрезвый водитель опасен не только для себя, но и для всех вокруг. Ответственность — от крупного штрафа и лишения прав до реального срока.