Подростковое «нормально». Как разговаривать c детьми в пубертат: советы

Одним из волнующих родителей подростков вопросов является, как разговаривать с детьми, которые не идут на контакт и на все отвечают односложно в духе «нормально». Детский нейрохирург и отец Борис Олейников дает советы в программе «Родительский контроль» на Радио РБК.
В новом выпуске специалист рассуждает о настороженной «громкой тишине», которую родители получают в ответ на повседневные вопросы. Это создает ощущения барьера между близкими людьми, а также может породить агрессию и недопонимание. По словам врача, причиной такого поведения подростка является истощенная из-за социальных взаимодействий префронтальная кора.
«За день подросток переживает лавину социальных взаимодействий, оценок, микроконфликтов, давление сроков», — говорит Олейников. Вместо вопросов ребенку нужен отдых, состояние покоя для перезагрузки. Вопрос «как дела в школе?» в такие моменты он считывает не как интерес, а как очередной акт контроля, попытку напрячь и без того истощенную систему.
Врач советует сменить тактику в общении — «перестать быть следователем и стать безопасной гаванью». По его словам, первые 30−60 минут после встречи — время молчаливого присутствия. Можно предложить еду, посидеть рядом молча, заняться чем-то своим в присутствии ребенка. «Ваше спокойное состояние без требований посылает его нервной системе сигнал — ты в безопасности, можно расслабиться», — пояснил эксперт.
Если все же хочется поговорить, лучше задать какие-то нейтральные вопросы, более детальные, например какой сегодня был самый странный момент или над чем сегодня смеялся весь класс. Такие вопросы, по словам специалиста, не требуют глобальной оценки дня. Также можно рассказать что-то о своих делах, чтобы наладить доверительный контакт. «Когда вы перестанете ждать от него развернутых аналитических отчетов, а начнете ловить те самые странные и смешные детали его дня, вы обнаружите, что знаете о его жизни больше, чем когда он механически говорил “нормально”, — подытожил Олейников.