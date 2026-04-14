Переезд Красноярского театра кукол в особняк на проспекте Мира откладывается

Власти края решили расширить площади для театра еще в 2019 году. Площадкой выбрали памятник архитектуры начала XX века — особняк «Купеческий клуб. Модерн». Экспертиза признала состояние здания ограниченно работоспособным. Как выяснилось, стены и фундамент пока в порядке, а вот чердачные перекрытия уже потеряли прочность. Крышу нужно менять полностью, а лестничные ступени сильно износились.