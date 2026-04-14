Переезд Красноярского театра кукол в особняк на проспекте Мира откладывается

Красноярский театр кукол не переедет в историческое здание на проспекте Мира, 71 в ближайшее время. Проект реставрации бывшего купеческого клуба не прошел государственную экспертизу.
Власти края решили расширить площади для театра еще в 2019 году. Площадкой выбрали памятник архитектуры начала XX века — особняк «Купеческий клуб. Модерн». Экспертиза признала состояние здания ограниченно работоспособным. Как выяснилось, стены и фундамент пока в порядке, а вот чердачные перекрытия уже потеряли прочность. Крышу нужно менять полностью, а лестничные ступени сильно износились.
Как сообщили «Город Прима» в краевом Минкульте, сроки увеличились из-за дополнительных требований. Специалистам пришлось вносить правки в предмет охраны объекта культурного наследия и получать особые технические условия по пожарной безопасности. Сейчас проектировщики исправляют замечания, чтобы получить положительное заключение и наконец приступить к работам для нужд Театра кукол.
Когда реставрация завершится, старинный особняк полностью преобразится. Внутри обустроят два зала, мастерские, гримерки и буфет. Фасаду вернут исторический облик по архивным фотографиям.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.