Рост пенсий и новые правила рассрочки: что изменилось в законах с апреля

Пенсии повысят, а условия по займам ужесточат: апрель принес как приятные, так и обременительные сюрпризы. Новые правила рассрочки, расчета утильсбора и порядок заполнения реквизитов — разбираем главные законодательные изменения месяца.
Новые правила оформления рассрочки.
С 1 апреля в России начинают действовать новые правила оформления рассрочки. Закон регулирует порядок и условия работы сервисов рассрочки и исполнения договора. Теперь продавцы не смогут устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Стоимость договора рассрочки должна быть равна цене товара при полной оплате. Ранее продавцы могли устанавливать разные цены в зависимости от того, оплачивается товар сразу или же приобретается в рассрочку.
Изменения также коснутся периода беспроцентной рассрочки. Для договоров, заключенных с 1 апреля 2026 года, установлен максимальный срок в шесть месяцев. С 2028 года он составит четыре месяца.
Еще одно новое требование — данные о таких рассрочке на сумму больше 50 тысяч рублей будут передавать в бюро кредитных историй (БКИ). Если сумма составляет 50 тысяч рублей или меньше, сведения не отправляются.
Однако, если гражданин купит, например, пылесос за 40 000 рублей, а спустя месяц утюг за 15 000 рублей, оформив договоры с одним кредитором, данные передадут в БКИ. С 1 апреля власти установили ограничение на размер неустойки по договорам рассрочки. Для новых договоров она не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности. До этого некоторые компании выписывали более высокие штрафы.
Операторы также не смогут взимать какие-либо платежи за оформление рассрочки. Сюда относятся в том числе и дополнительные сборы, например, за СМС-уведомления.
Повышение пенсий.
С 1 апреля россиянам повысили пенсии. В этот раз произошла индексация социальных пенсий — размер прибавки составляет 6,8%. Социальную пенсию назначают тем гражданам, которые не накопили необходимого трудового стажа, а также людям с инвалидностью. Среди других оснований — потеря кормильца.
Повышение пенсий произойдет автоматически: СФР сам рассчитает прибавку и начислит ее без заявления. Кроме того, в апреле увеличение пенсионных выплат ждет еще две категории граждан. Первая — это люди, достигшие 80 лет в марте. Теперь смогут получать удвоенную фиксированную выплату. То же самое касается россиян, которым в марте текущего года присвоили первую группу инвалидности.
Новые правила выдачи ипотек и кредитов.
Банки с 1 апреля меняют формат расчета показателя долговой нагрузки для выдачи кредитов и ипотек. Теперь финансовые организации будут учитывать только официальные доходы потенциального заемщика. Показатель долговой нагрузки отражает соотношение общего платежа гражданина по всем имеющимся займам и официального дохода. Теперь ИП не смогут при оформлении займа подтверждать свой доход, оформляя справку на себя. Кроме того, не будут учитываться выписки по счетам заемщика, на которые зачисляются иные виды дохода.
Ужесточение правил перевода денег.
С 1 апреля россияне должны будут переводить деньги по новым правилам. Приказ министерства финансов корректирует оформление реквизитов при денежных переводах.
Изменения в большей степени носят технический характер, однако нарушение новых правил чревато задержками и блокировками. Теперь физические лица должны полностью указывать фамилию, имя и отчество. Система cможет остановить перевод, если, например, указаны инициалы.
Индивидуальные предприниматели, в свою очередь, обязаны писать в реквизитах не только имя, но и статус. Тем, кто занимается частной практикой, предстоит добавлять вид деятельности и ИНН. Организациям также предстоит указывать полное наименование. Юридическим лицам также нужно будет подробно разъяснять назначение платежа, а именно указывать наименование услуг либо товаров, номера договоров, товарные документы и т.д.
Еще одно нововведение — новый реквизит «Фактический плательщик». Его нужно будет заполнять в том случае, если налоги уплачивает не сам налоговый резидент, а его представитель — бухгалтер или директор.
Изменения в правилах расчета утильсбора.
С 1 апреля в России изменятся правила расчета утилизационного сбора. Согласно нововведениям, частный ввоз автомобилей из ЕАЭС будет приравнен к коммерческому. То есть, как для юридических, так и для физических лиц будет применяться одинаковая формула расчета.
Нововведение направлено на борьбу с серыми схемами импорта автомобилей. Кроме прочего, законодательные изменения помогут бороться с занижением таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины Евразийского союза. С апреля разница между заниженной пошлиной и российской ставкой учитывается в утильсборе, поэтому не получится сэкономить на внутренней пошлине какой-либо страны ЕАЭС.
Изменение предельного размера переплаты в МФО.
Предельное значение переплаты по займам в микрофинансовых организациях, оформленным на срок менее 12 месяцев, с 1 апреля будет составлять до 100%. Соответствующий закон принят Госдумой РФ в декабре прошлого года. Сейчас переплата может достигать 130%. Кроме того, сумма микрокредита для компаний и индивидуальных предпринимателей вырастет с 5 млн рублей до 15 млн.
Новые правила ввоза товаров из стран ЕАЭС.
С 1 апреля в России запустят СПОТ — систему подтверждения ожидания товаров. Тем, кто ввозит товары из ЕАЭС на автомобилях, придется вносить обеспечительные платежи в счет уплаты акцизов и НДС до пересечения границы. В систему нужно будет загружать документы о предстоящей поставке и вносить обеспечительные платежи. После проверки ФНС импортер будет получать специальный QR-код, который позволит перевезти товары через границу.