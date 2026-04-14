Рост пенсий и новые правила рассрочки: что изменилось в законах с апреля

Банки с 1 апреля меняют формат расчета показателя долговой нагрузки для выдачи кредитов и ипотек. Теперь финансовые организации будут учитывать только официальные доходы потенциального заемщика. Показатель долговой нагрузки отражает соотношение общего платежа гражданина по всем имеющимся займам и официального дохода. Теперь ИП не смогут при оформлении займа подтверждать свой доход, оформляя справку на себя. Кроме того, не будут учитываться выписки по счетам заемщика, на которые зачисляются иные виды дохода.