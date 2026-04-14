Головная боль из-за магнитных бурь: миф или реальность для волгоградцев

Сегодня известно: бури вызывают процессы на Солнце — вспышки с выбросами плазмы, которые возбуждают магнитосферу Земли. Возникает солнечный ветер — поток заряженных частиц со скоростью около 400 км/с, иногда до 1000 км/с и выше. Обычно магнитное поле планеты в равновесии с этим потоком, но при сильном воздействии баланс нарушается — так рождается магнитная буря.