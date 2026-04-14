Головная боль из-за магнитных бурь: миф или реальность для волгоградцев

Магнитные бури волгоградцы часто винят в плохом самочувствии и сбоях техники. Но что это на самом деле и стоит ли бояться?
Геомагнитная буря — это научный термин: амплитуда колебаний магнитного поля Земли превысила порог. Измерения проводят за 3 часа. Явление открыли еще в XIX веке, но объяснили позже, -пишет РИА.
Сегодня известно: бури вызывают процессы на Солнце — вспышки с выбросами плазмы, которые возбуждают магнитосферу Земли. Возникает солнечный ветер — поток заряженных частиц со скоростью около 400 км/с, иногда до 1000 км/с и выше. Обычно магнитное поле планеты в равновесии с этим потоком, но при сильном воздействии баланс нарушается — так рождается магнитная буря.
За год такие бури случаются не раз, а длиться могут неделю и больше. В эти дни люди жалуются на головную боль, дискомфорт в сердце, проблемы со сном, общее недомогание. Возможны сбои в работе электросетей, интернета, мобильной связи.
Однако эксперты считают: влияние бурь на человека часто преувеличивают. Основной дискомфорт испытывают те, кто подвержен стрессу или имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Магнитные бури — повод напомнить себе о здоровье. Многие способны минимизировать их воздействие простыми действиями: здоровым сном, физической активностью, снижением уровня стресса», — отмечает эксперт по бизнес-психологии Екатерина Стецюра.
Причины бурь — солнечные вспышки и корональные выбросы плазмы из зон пониженных температур. Двигаясь к Земле, они меняют магнитное поле планеты.
Для оценки мощности используют Dst-индекс: чем меньше показатель, тем сильнее буря. Умеренные — от −50 до −100 нТл, сильные — от −100 до −200 нТл, экстремальные — выше −200 нТл. В спокойном состоянии шкала колеблется в пределах от −20 до 20 нТл.
Также применяют K-индекс и Kp-индекс (баллы от 0 до 9) и пятибалльную шкалу G (от G1 до G5). G1 — незначительные бури, почти не влияют на технику. G5 — экстремальные: возможны масштабные отключения электросетей, сбои спутников, радиосвязи, полярные сияния видны даже в субтропиках.
Волгоградцам в дни магнитных бурь стоит быть внимательнее к самочувствию: больше отдыхать, пить воду, избегать стрессов. Простые меры помогают легче пережить геомагнитную активность.
