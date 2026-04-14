Мошенники звонят калининградцам чаще всего по вторникам с 12 до 16 часов

МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Калининградской области с.

Источник: KaliningradToday

начала 2026 года. Общее количество спам-звонков снизилось, но доля многоступенчатых схем выросла на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Что изменилось. Раньше злоумышленники чаще всего представлялись сотрудниками госорганов. Теперь на первом месте — предложения инвестиций и лёгкого заработка. Также в ходу сценарии с помощью в пенсионных и социальных вопросах, а также махинации с коммунальными услугами и курьерской доставкой.

Кто в группе риска. 58% всех многоэтапных звонков приходится на людей старше 65 лет. Преступники используют персонализированные схемы с усиленным психологическим давлением — стандартные методы обмана уже не работают.

Когда звонят. Чаще всего — по вторникам. Пик активности — с 12:00 до 16:00. В это время дети и молодёжь отсутствуют дома, взрослые заняты работой, а пенсионеры часто остаются одни. Мошенники намеренно выбирают часы, когда человека сложнее предупредить или прервать разговор.