Мошенники звонят калининградцам чаще всего по вторникам с 12 до 16 часов

начала 2026 года. Общее количество спам-звонков снизилось, но доля многоступенчатых схем выросла на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Что изменилось. Раньше злоумышленники чаще всего представлялись сотрудниками госорганов. Теперь на первом месте — предложения инвестиций и лёгкого заработка. Также в ходу сценарии с помощью в пенсионных и социальных вопросах, а также махинации с коммунальными услугами и курьерской доставкой.
Кто в группе риска. 58% всех многоэтапных звонков приходится на людей старше 65 лет. Преступники используют персонализированные схемы с усиленным психологическим давлением — стандартные методы обмана уже не работают.
Когда звонят. Чаще всего — по вторникам. Пик активности — с 12:00 до 16:00. В это время дети и молодёжь отсутствуют дома, взрослые заняты работой, а пенсионеры часто остаются одни. Мошенники намеренно выбирают часы, когда человека сложнее предупредить или прервать разговор.