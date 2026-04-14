Иначе смерть! Что нужно делать и что запрещено 15 апреля на Тита Чудотворца

15 апреля православные отмечают День Тита Чудотворца 2026. В народе его также называют Тит Ледолом или Тит Бубнит. Этот день считался важным для предсказания урожая и погоды на весну и лето. При этом есть правила, которые стоит соблюдать в этот день, чтобы год был хлебосольным и удачным.
На krsk.aif.ru рассказываем, что нужно и что запрещено делать 15 апреля в День Тита Чудотворца 2026.
Кто такой Тит Чудотворец?
Преподобный Тит Чудотворец, живший в конце VIII — начале IX века, с самого раннего детства возлюбил Господа Иисуса Христа, отвергнув суету мирскую и презрев похоть плоти.
Достигнув отроческого возраста, он поступил в общежительный монастырь — киновию, где стал сначала послушником, а потом иноком, проходя тесный и трудный, но благодатный монашеский путь, с терпением и смирением очищая душу и постепенно восходя к духовному совершенству.
Долгие годы преподобный Тит провел в ставшем знаменитым своим уставом и подвижниками Студийском монастыре близ Константинополя, где впоследствии, уступив просьбам братии, был рукоположен во пресвитера и руководил ею. Великая кротость, любовь и милосердие снискали преподобному Титу достойную его имени славу подвижника.
Господь наделил его даром чудотворения, и во время неоднократно возобновлявшихся гонений на святые иконы и их почитателей преподобный Тит явил себя твердым и непоколебимым исповедником и защитником иконопочитания. Оставив своим ученикам достойный образец молитвенного и постнического жития, преподобный Тит отошел ко Господу в глубокой старости. Его также вспоминают как твердого и непоколебимого исповедника и защитника иконопочитания.
Что нужно делать 15 апреля в День Тита Чудотворца.
15 апреля, в день памяти Тита Чудотворца, в народе было принято соблюдать ряд традиций и обычаев, чтобы привлечь удачу, благополучие и хороший урожай.
Провести день весело и в хорошем настроении: петь, танцевать, устраивать шумные посиделки в кругу семьи или друзей. Считалось, что веселье и радость в этот день способствуют исполнению желаний и избавляют от проблем.
Заняться уборкой и сменой постельного белья: обязательно вытряхивали подушки и одеяла, стелили свежее постельное бельё. Это, по поверьям, избавляло от бессонницы и прогоняло неприятности. Новую постель рекомендовалось окропить святой водой и перекрестить перед сном.
Посетить храм и помолиться: верующие обращались к Титу Чудотворцу с просьбами о здоровье, благополучии и хорошем урожае. Молитвы в этот день считались особенно сильными.
Заниматься благотворительностью: торговцы жертвовали часть прибыли бедным или относили деньги в церковь. Считалось, что это принесёт удачу в делах на весь год.
Проверять запасы зерна и готовиться к посевной: мужчины осматривали амбары, женщины занимались домашними делами и готовили квас. Важно было не трогать зерно, отложенное на посев.
Собирать мать-и-мачеху: траву использовали для приготовления настоек на спирту, которые считались полезными для здоровья.
В этот день старались не думать о плохом, не ссориться, не кормить ворон (чтобы не накликать беду), не стричь волосы и не начинать новых дел. Также не рекомендовалось спать на несвежем белье и оставлять окна или двери открытыми на ночь.
Что нельзя делать 15 апреля в День Тита Чудотворца 2026.
15 апреля, в День Тита Чудотворца существовало множество запретов, которые старались соблюдать, чтобы не навлечь беду и не испортить себе год.
Нельзя думать о плохом, грустить или унывать — считалось, что негативные мысли в этот день могут притянуть несчастья и надолго испортить настроение.
Запрещено ложиться спать на несвежем постельном белье — по поверью, это могло привести к бессоннице и неприятностям. Перед сном рекомендовалось стелить чистое бельё, а для защиты — окропить его святой водой и перекрестить.
Нельзя кормить ворон и других диких птиц — особенно ворон, так как их карканье и присутствие у дома ассоциировались с бедами, нуждой и даже смертью. Ворону, кружащую над домом, воспринимали как дурное предзнаменование.
Не рекомендовалось выходить на лёд — к этому времени лёд на реках уже был непрочным, и это было опасно для жизни.
Запрещалось стирать бельё и выливать грязную воду на улицу — чтобы не вызвать дожди и наводнения.
Нельзя оставаться в одиночестве — по поверью, это могло притянуть неприятности и беды.
Не следовало ссориться, ругаться или затевать конфликты — верили, что ссоры в этот день могут привести к затяжной вражде и испортить атмосферу в семье.
Не оставляли окна и двери открытыми на ночь — чтобы не впустить в дом дурные силы и разлад.
Не стригли волосы и ногти — считалось, что это может укоротить годы жизни. Стрижку переносили на другой день.
Не оставляли грязную посуду на ночь — это сулило ссоры в семье. Всё нужно было вымыть до заката.
Не убивали пауков — пауки считались символом достатка в доме.
В народе этот день называли ещё Бесхлебицей — к середине апреля заканчивались зимние запасы, а новые ещё не выросли. Припасённое на посев зерно не трогали ни при каких обстоятельствах.
Народные приметы на 15 апреля в День Тита Чудотворца.
Если на Тита лёд на реках окончательно сходит, и вода поднимается — год будет урожайным, а сенокос ранним. Если же лёд тонет, не успев растаять, это предвещало неурожай и тяжёлый год.
Птицы играют большую роль в приметах на 15 апреля: журавли тянутся на север — к скорому теплу, на юг — к холодам и неурожаю. Вороны раскаркались — к ненастью, голуби воркуют — к потеплению, а воробьи чирикают с утра — к ясному и тёплому дню.
Гром и молния на Тита — к затяжной весне и холодному началу лета. Дождь 15 апреля — к тёплому и дождливому лету, а также к хорошему урожаю грибов и ягод.
