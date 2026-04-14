В Шахтах задержали 62-летнюю женщину за повреждение автомобиля соседки

В полицию Шахт обратилась местная жительница. Она припарковала свою «Ладу Ниву» во дворе многоквартирного дома, а на следующий день обнаружила на машине царапины. Ущерб превысил 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 62-летняя ранее судимая соседка. Ночью женщина вышла во двор, убедилась, что за ней никто не наблюдает, и ножницами повредила лакокрасочное покрытие на передней двери автомобиля. После этого она скрылась.
В отношении дончанки возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
