Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах задержали 62-летнюю женщину за повреждение автомобиля соседки

В Шахтах ночью женщина вышла во двор и поцарапала машину соседки ножницами.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Шахт обратилась местная жительница. Она припарковала свою «Ладу Ниву» во дворе многоквартирного дома, а на следующий день обнаружила на машине царапины. Ущерб превысил 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 62-летняя ранее судимая соседка. Ночью женщина вышла во двор, убедилась, что за ней никто не наблюдает, и ножницами повредила лакокрасочное покрытие на передней двери автомобиля. После этого она скрылась.

В отношении дончанки возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!