В Пермском крае в марте заметно выросли цены на яйца

В марте 2026 года в Пермском крае общий уровень потребительских цен на товары и услуги увеличился на 0,8%, сообщает Пермьстат. В сравнении с февралем продовольственные товары подорожали на 0,56%, непродовольственные — на 0,84%, а услуги стали дороже на 1,12%.
Сильнее всего за месяц выросла стоимость куриных яиц — сразу на 16,2%. Также подорожали рыбные консервы (на 3,8%) и сахар (на 3%). При этом ряд продуктов, наоборот, стал дешевле: снизились цены на сыры, мясо птицы, а также сливочное и оливковое масло — в пределах от 1,3% до 8,8%.
Среди овощей наиболее заметный рост показали свежие помидоры и сладкий перец — примерно на 16,7% и 16,5% соответственно. Также подорожали чеснок (на 7,5%) и свекла (на 6,5%). В то же время сильнее всего подешевели свежие огурцы — почти на 28,5%. Фрукты и цитрусовые в основном стали дороже на 1,6−8,6%, однако апельсины снизились в цене на 2,1%.
Непродовольственные товары в среднем выросли в цене на 0,8%.