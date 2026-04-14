В Пермском крае в марте заметно выросли цены на яйца

Среди овощей наиболее заметный рост показали свежие помидоры и сладкий перец — примерно на 16,7% и 16,5% соответственно. Также подорожали чеснок (на 7,5%) и свекла (на 6,5%). В то же время сильнее всего подешевели свежие огурцы — почти на 28,5%. Фрукты и цитрусовые в основном стали дороже на 1,6−8,6%, однако апельсины снизились в цене на 2,1%.