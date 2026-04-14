Глеб Никитин стал самым популярным губернатором в ПФО в марте

Согласно данным аналитического центра «Г. У. Р. У.», губернатор Нижегородской области, Глеб Никитин, занял лидирующую позицию в рейтинге глав регионов Приволжского федерального округа по частоте упоминаний в Telegram за март 2026 года.
Для формирования этого рейтинга исследователи изучили количество упоминаний руководителей регионов в мессенджере, а также активность их личных аккаунтов.
Почетное второе место в списке лидеров ПФО досталось главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. Тройку лидеров замыкает руководитель Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Значительному увеличению его медийной активности в марте способствовало одно из ключевых событий, а именно рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным, прошедшая 6 марта в Кремле.