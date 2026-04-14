Скульптуры Царского Села освобождают от «зимней одежды»

В Екатерининском парке уже можно увидеть шедевры XVIII века.

В Санкт-Петербурге сотрудники государственного музея-заповедника «Царское Село» снимают со статуй защитные футляры. Об этом сообщает правительство города.

Уже сейчас на Эрмитажной аллее Екатерининского парка можно увидеть шедевры XVIII века. Среди них — «Примавера», «Персей», «Мир», «Великолепие», «Борей» и «Вакх».

В течение двух недель будут открыты и другие скульптуры. Всего после завершения работ посетители Екатерининского и Александровского парков смогут увидеть более 70 изваяний.

Напомним, в музее-заповеднике «Царское Село» представлены чугунные, мраморные, гальванопластические и бронзовые скульптуры. Кроме того, есть гранитные и мраморные пьедесталы и вазы и три античные мозаики I—III вв.еков нашей эры.

Особой гордостью музея является венецианская декоративная скульптура. Она была создана в первой четверти XVIII века.