В селе Селты Удмуртской Республики построят уличный спортивный комплекс

Современный уличный спортивный комплекс появится в селе Селты Удмуртской Республики, сообщили в администрации Селтинского района. Развитие инфраструктуры для ведения активного образа жизни отвечает задачам государственной программы «Спорт России».
Объект разместят на территории старого стадиона. В планах создать модульное помещение, где будут проводить занятия по шахматам и шашкам. Также специалисты организуют площадки для игр в мини-футбол, лапту и пляжный волейбол, а еще выполнения нормативов ГТО. Для любителей бега и скандинавской ходьбы сделают специальные асфальтированные дорожки.
Кроме того, на территории спорткомплекса предусмотрят условия для юных посетителей. Там обустроят игровое пространство с песочницами, каруселями, игровыми комплексами и батутами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.