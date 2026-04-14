В селе Селты Удмуртской Республики построят уличный спортивный комплекс

Объект разместят на территории старого стадиона. В планах создать модульное помещение, где будут проводить занятия по шахматам и шашкам. Также специалисты организуют площадки для игр в мини-футбол, лапту и пляжный волейбол, а еще выполнения нормативов ГТО. Для любителей бега и скандинавской ходьбы сделают специальные асфальтированные дорожки.