В Нижнем Новгороде провели образовательный лекторий для будущих родителей

«Когда мы были только в начале этого пути, будущие мамы стеснялись задавать вопросы. Сегодня мы видим совершенно других гостей — осознанных, внимательных, они хотят разбираться в деталях. Поэтому мы ушли от формата монологов к диалогу. В этом году особенно востребованными оказались дуэтные лекции: например, педиатры вместе разбирали тему младенческой дисхезии, а акушер и анестезиолог — все, что нужно знать о кесаревом сечении. Также мы провели интерактивную игру “Аптечка для новорожденного”: врачи и родители вместе собирали набор необходимых средств, обсуждали каждый пункт. Это дает гораздо больше, чем обычный список рекомендаций», — подчеркнула главный врач родильного дома № 4 Эльвира Биткина.