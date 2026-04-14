В Нижнем Новгороде провели образовательный лекторий для будущих родителей

Информационно-образовательный лекторий «Весенний вернисаж» провели в Нижнем Новгороде для будущих мам и пап, сообщили в пресс-службе правительства области. Мероприятие организовали специалисты родильного дома № 4 им. А. Ф. Добротиной при поддержке нацпроекта «Семья».
Участниками встречи стали более 250 человек, которые готовятся стать родителями. На мероприятии акушеры-гинекологи рассказали о немедикаментозных методах обезболивания и нюансах родоразрешения, включая кесарево сечение, педиатры провели мастер-классы по уходу за новорожденными. Также с будущими мамами и папами работали специалист по грудному вскармливанию и психолог. А еще эксперты провели консультацию о мерах социальной поддержки, предусмотренных в Нижегородской области для семей с детьми.
«Когда мы были только в начале этого пути, будущие мамы стеснялись задавать вопросы. Сегодня мы видим совершенно других гостей — осознанных, внимательных, они хотят разбираться в деталях. Поэтому мы ушли от формата монологов к диалогу. В этом году особенно востребованными оказались дуэтные лекции: например, педиатры вместе разбирали тему младенческой дисхезии, а акушер и анестезиолог — все, что нужно знать о кесаревом сечении. Также мы провели интерактивную игру “Аптечка для новорожденного”: врачи и родители вместе собирали набор необходимых средств, обсуждали каждый пункт. Это дает гораздо больше, чем обычный список рекомендаций», — подчеркнула главный врач родильного дома № 4 Эльвира Биткина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.