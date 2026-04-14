Центр «Мой бизнес» Камчатки за год помог около 10 тысячам предпринимателей

Предприниматели Камчатского края в 2025 году получили меры поддержки около 10 тысяч раз, сообщили в центре «Мой бизнес» региона. Такая помощь доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«В минувшем году центр “Мой бизнес” стал важным звеном в развитии малых и средних предприятий региона, помогая выстраивать и сохранять здоровую среду для ведения коммерческой деятельности. Работа учреждения охватила множество направлений, объединенных в общую программу содействия», — отметила директор Камчатского центра поддержки предпринимательства Юлия Богаевская.
Так, за год было проведено 2440 консультаций для представителей бизнес-сообщества, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело. На площадке центра «Мой бизнес» около 180 жителей полуострова официально зарегистрировали свой бизнес.
Помимо этого, камчатским предпринимателям доступны услуги по продвижению своего дела: создание видеороликов, печать рекламной продукции, размещение рекламы на телевидении и радио, настройка интернет-рекламы. В 2025 году было оказано 1093 такие услуги.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.