Центр «Мой бизнес» Камчатки за год помог около 10 тысячам предпринимателей

Работа учреждения охватила множество направлений.

Предприниматели Камчатского края в 2025 году получили меры поддержки около 10 тысяч раз, сообщили в центре «Мой бизнес» региона. Такая помощь доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«В минувшем году центр “Мой бизнес” стал важным звеном в развитии малых и средних предприятий региона, помогая выстраивать и сохранять здоровую среду для ведения коммерческой деятельности. Работа учреждения охватила множество направлений, объединенных в общую программу содействия», — отметила директор Камчатского центра поддержки предпринимательства Юлия Богаевская.

Так, за год было проведено 2440 консультаций для представителей бизнес-сообщества, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело. На площадке центра «Мой бизнес» около 180 жителей полуострова официально зарегистрировали свой бизнес.

Помимо этого, камчатским предпринимателям доступны услуги по продвижению своего дела: создание видеороликов, печать рекламной продукции, размещение рекламы на телевидении и радио, настройка интернет-рекламы. В 2025 году было оказано 1093 такие услуги.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма.
