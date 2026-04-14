На «Госуслугах» запустили тренажёр для подготовки к ЕГЭ

Минцифры запустило на портале Госуслуг тренажёр для подготовки к ЕГЭ. С его помощью можно потренироваться в решении типовых заданий и ознакомиться с форматом экзамена. Об этом сообщила «Российская газета».
Сейчас на портале доступны материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике и базовой математике. Задания для тренажёра «Навигатор подготовки к ЕГЭ» разрабатывают специалисты Федерального института педагогических измерений. Это гарантирует актуальность и точность материалов.
В тренажёре есть задания для подготовки, список тем для изучения и повторения, а также видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ. В них они отвечают на вопросы о том, как лучше подготовиться к экзамену.
Для начала работы с тренажёром следует попросить робота Макса найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Далее нужно выбрать тренировочный экзамен. Результаты будут автоматически сохраняться в личном кабинете на Госуслугах, что позволит отслеживать свой прогресс.
