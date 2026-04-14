Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы накануне майских праздников раскупают туры на Кавказ и в Белоруссию

За три недели до начала майских праздников волгоградцы, еще недавно державшие тактическую.

За три недели до начала майских праздников волгоградцы, еще недавно державшие тактическую паузу, начали планировать свой отдых. По словам тургагентов, многие туристы предпочли заграничным поездкам экспресс-отпуск в городах России или в Белоруссии.

Список самых популярных направлений вряд ли удивит своей новизной. До открытия пляжного сезона путешественники прокладывают тропы на Кавказ — сотрудники туристических фирм утверждают, что покупающих путевки горожан не пугают даже последствия обрушившегося на Дагестан наводнения.

Несмотря на то, что заходить в море в первых числах мая решатся разве что закаленные моржи, трехдневный отдых на курортах Краснодарского края не теряет своей популярности. В небольшое турне волгоградцы отправляются также в Абхазию и в Белоруссию.

— По России наши туристы ездят без опаски, — подтверждают сотрудники сразу нескольких туристических агентств Волгограда. — Как никогда сегодня популярна и Белоруссия — в мае, когда морской отдых остается востребованным, но не основным вариантом, поездка в соседнее государство подходит путешественникам буквально по всем критериям — интересно, вкусно и не очень дорого.

Напомним, что из-за начавшейся войны в Иране часть волгоградцев отложила решение о заграничных поездках. И все-таки отдых в Турции, Египте и в Таиланде, признают специалисты, по-прежнему привлекает волгоградцев практически в любой сезон.

Накануне майских праздников в топ городов для путешествий вошел и Волгоград. Город на Волге нравится туристам не только из-за насыщенной культурной составляющей, но и из-за приемлемых цен на жилье.

